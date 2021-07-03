北市環南市場爆41例確診、累計107例，台北市長柯文哲2日坦言失算，「過去教科書都告訴他醫院是感染數最高的，沒想到這次感染源卻是市場最多，這跟教科書上寫的不太一樣。」基隆市長林右昌3日大酸，柯輕忽市場，若照教科書防疫或治理城市，很不專業，市場的重要性顯而易見，「不是醫師，大家也知道！」

林右昌今日上午前往仁愛區公所，針對環南市場失守，林右昌「撿到槍」直言，他已提醒柯文哲很多次 ，傳統市場是防疫的重要防線，不能變成破口，柯文哲輕忽市場的重要性，且根本不需要教科書，教科書上沒寫的東西太多，若都照教科書來防疫或治理城市，那真的很不專業。

「市場的重要顯而易見，不是醫師，大家也知道！」林右昌說，應變能力不在教科書上，柯應該要更再多深入、用心。

另外今日是基隆市開打莫德納疫苗的第一天，林右昌說，今天開放75歲以上長者施打，上午8時10分就有長輩在排隊，非常踴躍、秩序良好，因此提早8時15分就開打，阿公阿嬤都打得很開心。基市府也補充，造冊人數達1萬4088人。