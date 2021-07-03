台北市今日開放72歲以上、55歲以上原住民長者電話登記疫苗接種。（北市府提供）

只要符合資格，之前未成功預約者都可在周末9時到17時打給公所預約。（北市府提供）

台北市今日開放72歲以上、55歲以上原住民長者電話登記疫苗接種，之前未成功預約者都可在周末9時到17時打給公所預約，豈料公所5條專線早被打爆，有家庭6支手機全開，合計打上千次才登記成功，市府為紓解忙線窘境，急要里辦公室協助登記，讓各區里長怒吼「預約方案有瑕疵，卻總是要里長來補洞！」

北市副市長日前蔡炳坤指出，這波莫德納疫苗北市共分配到8萬7136劑，日前共7萬3092人於網路登記，還剩1萬多個名額能留在周末2天，給未預約者、先前預約沒來者電話登記，只要民眾在指定時間打給區公所民政課，即可在6日陸續接種。

雖然市府在各公所都布下5條專線，卻無法消化海量預約人潮，還沒9點就已開始忙線，連總機都打不進去，更別說是分機，記者實測也得到相同結果，有民眾氣憤難耐，批評市府另開場次的作法美意十足，但專線打不進去仍是枉然。

「還有民眾全家6人總動員，狂按重播近2000次才打進去！」文山區華興里長陳峙穎抱怨，電話登記相當耗時，公所人員還要核對資訊、回答問題，5支專線顯然不夠，且文山區配發800劑，等於1人至少要接160通電話，根本難以消化。

信義區新仁里長吳建德也批評，市府明知莫德納疫苗相當搶手，卻沒設計完善方案，結果開放電話登記前半小時，電話果然被打爆，大量民怨湧入里辦公室，也讓里長們相當頭痛，「東西不夠就要強力分配，你還叫人家去搶，豈不讓人恐慌？」

由於電話爆量情況嚴重，市府也緊急在9時30分許，要里辦公室協助登記，緩解公所忙線情況，但陳峙穎批評，幫忙沒問題，但預約數無法及時和公所對接，倘若登記人數超過可施打名額，屆時又會再惹風波，吳建德則說，這已是緩衝方式，反正他早已習慣里長補洞。

北市副市長蔡炳坤表示，12行政區公所已加開專線，並通知里辦公室協助造冊，相信塞車情況會逐漸緩解，但他保證總劑量絕對夠，請民眾慢慢打、別著急，若某區登記人數過多，也會從其他區挪用劑量來，讓每位長者都打得到。他說，這批預約的長者中，有許多是打AZ前反悔的人，考量這波疫苗品牌是口碑較好的莫德納，才會蜂擁而至。