美國生技公司Ocugen 2日宣布，與印度巴拉特生物科技公司(Bharat Biotech)聯手研發的COVAXIN疫苗，第三期實驗數據已出爐。根據臨床數據顯示，COVAXIN疫苗的整體效力約77.8%，對重症的防護力更高達93.4%。至於高傳染力的Delta變種病毒株(在印度首次發現)，COVAXION防護力仍有65.2%。

OCUGEN新聞稿指出，COVAXIN採用滅活技術。在2020年11月16日至2021年1月7日之間，研究團隊在印度25個據點招募25798名志願參與者。所有參與者的年齡介於18至98歲之間；其中，2750人為60歲以上的患者，約24419人完成兩劑疫苗的接種。

研究數據顯示，COVAXIN的總體防護力約77.8%，已達預期目標。在實驗過程中，總共130名參與者確診新冠肺炎；其中，施打COVAXIN的疫苗組24人感染，安慰劑組則有106人感染。

從重症人數來看，整個實驗共出現16起重症病例；其中，疫苗組1人，安慰劑組15人，COVAXIN預防重症的效力達93.4%。此外，與自然感染的參與者相比，COVAXIN對於Delta病毒與Beta病毒(在南非首次發現)的防護力皆達65.2%。

另一方面，數據顯示COVAXIN對於無症狀感染的防護力達63.6%。至於該款疫苗產生副作用的機率，則與施打安慰劑的對照組產生副作用的機率相當；約12.4%的參與者發生常見副作用，卻僅有不到0.5%的參與者出現嚴重的不良反應。

聲明稿表示，Ocugen近日已宣布向美國提交上市查驗登記申請(Biologics License Application BLA)，使其能成為新冠肺炎的候選疫苗。與此同時，Ocugen也和加拿大衛生部展開討論，以獲得法規批准。

研究團隊表示，為驗證COVAXIN的有效性、安全性與免疫力一致性，研究團隊在印度的25家醫院展開雙盲、隨機的3期臨床實驗。從研究數據來看，COVAXIN的藥物耐受性非常的好。這意味著該疫苗即使施打並經過一段時間，仍能維持相當效力。此外，該款疫苗也沒有出現因嚴重不良反應而致死的案例。