去（2020）年2月，曾任電視台攝影記者的44歲施姓男子，一個人跑去台北市南港區東陽公園一帶，基隆河2號水門河堤邊脫光光，僅披一件外套就逛起大街，公然暴露下體，還以手把玩的行徑，嚇得目擊民眾趕緊錄影上傳臉書社團「我是南港人」爆料。對此，士林地院內湖簡易庭經審理，近日認定施男犯公然猥褻罪，判他拘役30天、得易科罰金3萬元。

根據判決書指出， 2020年2月3日，也就是大年初九的周末假日，44歲施姓男子趁不少民眾到河濱走春遊憩時，上午10時許當眾脫掉上衣、外褲和內褲，僅批一件外套就開始到處閒逛。

由於當時他下半身一絲不掛，「小弟弟」直接袒露在外，還不斷當路人面前把玩，民眾騷動下，有人趕緊拿出手機錄影，試圖將影片上傳網路爆料，施男發現後便倉皇逃離。

事後施男遭警方逮捕後坦承犯行，向法官辯稱自己的驚世舉動是為「排解壓力」，最後法官參酌目擊者拍攝的影像，認定施男犯公然猥褻罪，判刑拘役30天，得易科罰金3萬元。可上訴。

不過，原來施男不是第一次當遛鳥俠，2010年3月某日深夜，他也曾在北市松山區八德路騎樓，看到一名亮麗女模後，瞬間拉下牛仔褲拉鍊「掏槍」把玩，嚇得女模驚聲尖叫「變態！你不要跑！」

施男被循線逮到後，在法庭上矢口否認，可女模對施男外型、衣著的指述完全吻合，法官因此認定施男犯公然猥褻罪，高等法院重判7月徒刑定讞。

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