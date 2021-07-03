新北市長侯友宜今（3）日前往新北市家禽運銷合作社視察內外環境消毒及作業狀況表示，清潔隊針對運銷合作社外部週邊共35萬5211平方公尺範圍使用消毒水車、背負式噴霧機、車載式噴霧機或手推式噴霧機，每週2次的環境消毒作業，另若有接獲公所通知確診個案，立即針對居住地及足跡等環境消毒，防堵疫情擴散。

侯友宜指出，防疫消毒大隊針對新北市全區大噴消，進行全面針對轄區內主、次要道路、巷弄及巷弄、交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校、民眾洽公機關等周遭戶外公共區域，每周1次的全區消毒。

至於合作社內部消毒，動保處督促新北禽由原本一天2次清消，精進每4小時進行全場自動噴霧式消毒、每日至少消毒4次，動保處派遣噴霧式消毒車每周2次協助全場消毒。嚴格落實門禁管制，人員車輛進入必須掃描QR CODE落實實名制、量測額溫、酒精消毒並出示快篩陰性或施打疫苗證明才放行進入。全面實施人流、車流控管，營運降載，場內同一時間由原本可同時進入7台運禽車降為僅能有4台車；屠宰線由原本9條線降為最多4條線，並延長屠宰作業交易時間降載分流。

此外，場內所有員工皆落實一式雙罩防護穿著，配戴口罩及防護面罩才能上工，將病毒傳播風險降至最低。7月1日進行第二次PCR篩檢，共計篩檢624人PCR皆為零確診。

新北市動保處表示，新北家禽運銷合作社附設禽屠宰場有9條屠宰線，每日屠宰家禽3萬多隻，如遇節日屠宰量可達4萬多隻，提供大台北禽肉消費市場。為確保民眾食品安全，每日屠宰作業前後，各屠宰線皆會進行清潔消毒。

新北家禽運銷合作社理事主席謝總陣表示，他們和台北市環南家禽治自會就像兄弟，現在北禽有困難，新北禽願意全力支援協助他們。