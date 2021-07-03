黃姓男子於空軍反潛作戰大隊擔任下士期間，提供賭博網站的帳號及密碼給4名同袍在營區內簽賭，黃男並負責收取賭金交付外人，若有贏錢也是由他拿給同袍。案經屏東憲兵隊調查後依軍法送辦，屏東地院依共同犯圖利聚眾賭博罪判處黃姓士官2個月徒刑，得易科罰金6萬元；其餘4名士官兵觸犯賭博罪，被判處拘役，皆獲緩刑2年，可上訴。

根據判決書，已退伍的黃姓男子，前年11月至同年12月期間，於空軍反潛作戰大隊擔任下士，他透過綽號「阿和」的男子，取得「泰金888」賭博網站帳號及密碼後，提供給部隊駐地營區內張姓等4名士官兵，利用行動電話連結至該賭博網站登入，於營區內下注簽賭MLB、NBA等運動賽事，每次下注100至1000元不等金額，由黃男收取賭金後，到營外交給「阿和」，再由「阿和」與賭博網站經營者結算輸贏；若有贏錢，也是由黃男轉交同袍，以如此方式，共同聚眾賭博牟利。

黃男等5人在營區聚眾賭博行為被部隊發現，經憲兵指揮部屏東憲兵隊調查，報請屏東地檢署偵查起訴。屏東地院審理認審理後，依共同犯圖利聚眾賭博罪判處黃姓士官2個月徒刑，得易科罰金，其餘4名被告因坦承犯行，表達悔意，法官念其一時失慮鑄錯，依賭博罪處15至20天不等拘役，得易科罰金，且均緩刑2年。