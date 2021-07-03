花蓮縣莫德納疫苗共分配到23100劑，首批撥給9800劑已到，今天起位長輩施打，各施打站相當踴躍，秩序良好。（王志偉攝）

花蓮縣莫德納疫苗分配到23100劑，中央首批撥給9800劑，縣府今天起至5日安排給65歲以上原住民、75歲以上長者接種，其中人口最多的花蓮市、吉安鄉，預約接種相當踴躍，縣長徐榛蔚上午視察接種狀況，不過，因花蓮施打殘劑採現場登記，民眾漏夜在施打站外排隊，徐榛蔚為此表示「看到鄉親深夜還在排隊，相當不捨」，衛生局已更改電腦系統，將採線上預約制，在下午疫情記者會上公布預約施打殘劑細節。

相較於AZ緩打潮，這批莫德納疫苗受到長輩歡迎，全線接種站23處，其中，較踴躍接種站為花蓮市中華國小及吉安鄉吉安國小接種站，預約狀況高達102.1％。另外，有關殘劑預約，縣府同步公布在每一施打每站、每場均從上午7點半開始，每個接種站最多7人，6正取、1候補，但最終施打人數，仍視該站當天剩餘殘劑數量為原則。

因疫苗短缺，為了打殘劑，有人昨晚就到場排隊，徹夜守候，多半是3、40歲的壯年人。排隊民眾說，就是疫苗不夠才必須這樣排隊，雖然不一定打得到，但「有排有機會」。20歲打雜工陳姓青年說，因工作在外趴趴走，決定提前動身，沒想到到場時發現，有人已經「早一步」。

一名在中華國小排隊的先生無奈表示，「熬夜排隊是不得不的選擇」，如果台灣的疫苗足夠，根本不需要搶破頭，「人民搶疫苗搶得這麼辛苦，都是中央政府造成的」。

為此，縣長徐榛蔚徐榛蔚表示，「心中相當不捨」，昨天深夜還民眾在排隊，徐榛蔚也感嘆，會有這些亂象，都是因為疫苗的不足，如果疫苗充足了，其實這些亂象都會解決；因此縣府也做好預約系統，殘劑預約將改成線上網路預約，也是採當天預約當天打最後殘劑，也會有排序，可以直接看得到。下午記者會將公布電腦預約相關細節。