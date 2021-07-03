大聯盟3日才剛公布單月MVP，敲出單月生涯最佳的13轟的天使隊大谷翔平奪下6月美聯MVP，這是他旅美4年來首度獲獎，來到7月，他的打擊手感延燒，4日面對金鶯隊的比賽，在3局下敲出陽春炮，本季第29轟出爐。沒想到才剛改寫「神鱒」紀錄，大谷翔平下一打席再度「炸裂」，鎖定一顆96英里的沉球，敲出左外野2分炮，本季第30轟出爐。

大谷翔平6月打擊大爆發，單月敲出13轟、23分打點，打擊率3成09，更曾在6月18到30日之間狂敲9轟，6月登板也拿下2勝0敗戰績，自責分率4.94，也讓他赴美後首度獲得單月MVP獎項。

大谷翔平成為史上第3位獲得單月MVP的日本野手，前2人分別是2004年8月鈴木一朗、2007年7月松井秀喜。

今天賽前，大谷翔平受訪談到自己生涯獲得單月MVP的感想，他表示，自己6月開始時打擊狀況不是太好，直到下半月才開始升溫，他也點出打擊大爆發的關鍵點，就在於左腳，因為自己在2019年季末動了左膝手術，有了健康的身體，讓他今年在施力上可以更無顧忌。

而就在他獲選單月MVP後，大谷翔平的火燙手感也延續到7月，今天他首打席敲出二壘飛球出局，但3局下再度上場打擊，鎖定一顆92英里速球，敲出右外野陽春炮，本季第29轟出爐，加上第30轟繼續在全壘打榜上領先。