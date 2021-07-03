天后蕭亞軒（Elva）今年2月驚傳被愛犬「弟弟」咬傷臉部，後來她大方分享傷勢，承認臉上嘴角邊有一條傷疤，不只蕭亞軒右臉頰被咬傷，黃皓的嘴唇也被咬，兩人住院多日才出院。近日蕭亞軒再發文，疑因破相心情很差，直說：「I don’t like how I look ……（我不喜歡自己現在的樣子）」。

蕭亞軒2年前認戀小她16歲新男友黃皓，兩人戀情甜蜜蜜，工作上蕭亞軒也一手扛起打理男友事業的任務，卻傳出蕭亞軒要求太高，讓黃皓一度壓力大到身體不適吐血，蕭亞軒因此轉變對男友的態度，開始學會放鬆，談到結婚，蕭亞軒則說兩人感情好，不需要那紙證明，兩人互動也越來越像老夫老妻自在。

蕭亞軒今年2月被愛犬咬傷。（圖／中時資料照片）

今年2月，蕭亞軒驚傳受傷送醫，原來是被家中愛犬弟弟咬傷，黃皓也受傷，據知「弟弟」是蕭亞軒多年前收養的流浪狗拉不拉多犬，愛狗的她雖然被愛犬所傷，但她沒跟毛孩子生氣，解釋是因為弟弟腦裡有長東西，才無法控制行為導致發生憾事，而外界關心她與黃皓事發後感情狀況，4月蕭亞軒久違曬出兩人穿浴袍貼臉閃照，用行動證實感情依舊。

近日，蕭亞軒看似心情低落，先是在IG貼上和過世12年媽媽的舊照，喊：「I want mama back」，又分享臉上貼了膠帶的照片，直說自己雖然不害怕，但還是很希望神能幫助她，她很不喜歡現在的樣子。對此，粉絲安慰說：「會為姐姐禱告」、「慢慢照顧總是會好起來的，低落難免，但不能喪志過頭，很多人愛你的」、「最近一直回顧妳以前的模樣，很美，妳現在一樣很棒，加油」、「加油，好好保養，會康復的」。