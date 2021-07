天后蕭亞軒(Elva)今年2月驚傳被愛犬「弟弟」咬傷臉部,後來她大方分享傷勢,承認臉上嘴角邊有一條傷疤,不只蕭亞軒右臉頰被咬傷,黃皓的嘴唇也被咬,兩人住院多日才出院。近日蕭亞軒再發文,疑因破相心情很差,直說:「I don’t like how I look ……(我不喜歡自己現在的樣子)」。

蕭亞軒2年前認戀小她16歲新男友黃皓,兩人戀情甜蜜蜜,工作上蕭亞軒也一手扛起打理男友事業的任務,卻傳出蕭亞軒要求太高,讓黃皓一度壓力大到身體不適吐血,蕭亞軒因此轉變對男友的態度,開始學會放鬆,談到結婚,蕭亞軒則說兩人感情好,不需要那紙證明,兩人互動也越來越像老夫老妻自在。

蕭亞軒今年2月被愛犬咬傷。(圖/中時資料照片)

今年2月,蕭亞軒驚傳受傷送醫,原來是被家中愛犬弟弟咬傷,黃皓也受傷,據知「弟弟」是蕭亞軒多年前收養的流浪狗拉不拉多犬,愛狗的她雖然被愛犬所傷,但她沒跟毛孩子生氣,解釋是因為弟弟腦裡有長東西,才無法控制行為導致發生憾事,而外界關心她與黃皓事發後感情狀況,4月蕭亞軒久違曬出兩人穿浴袍貼臉閃照,用行動證實感情依舊。

近日,蕭亞軒看似心情低落,先是在IG貼上和過世12年媽媽的舊照,喊:「I want mama back」,又分享臉上貼了膠帶的照片,直說自己雖然不害怕,但還是很希望神能幫助她,她很不喜歡現在的樣子。對此,粉絲安慰說:「會為姐姐禱告」、「慢慢照顧總是會好起來的,低落難免,但不能喪志過頭,很多人愛你的」、「最近一直回顧妳以前的模樣,很美,妳現在一樣很棒,加油」、「加油,好好保養,會康復的」。