核二廠1號機1日停機，為使用過核燃料安全順利退出反應爐，台電事先已經規劃推動室外乾貯設施，相關審查仍須新北市政府核准才可動工。

台電表示，為滿足社會期待，已同步進行室內乾貯設施計畫，並承諾完工後會將室外乾貯存放的用過核燃料全數移至室內乾貯，但為兼顧除役時程，盼新北市政府先行同意室外乾貯設施，共同努力讓爐心燃料可以取出，除役工作可以順利推行。

台電強調，台電無意推卸責任，更非混淆視聽誤導民眾，而是證明核廢問題需要共同努力才能處理。

台電指出，核二廠乾式貯存分為1期室外與2期室內，1期室外乾式貯存主要是用於將反應爐內的燃料取出。國際上的完工核准使用的乾式貯存設施將近134座，其中有四分之三皆屬於室外貯存型式，可見室外乾式貯存在國際上是成熟的技術。此外，台電規劃的2期乾式貯存係依照行政院105年9月指示，進行後續室內貯存規劃設計，用於貯存兩部機運轉期間的所有用過燃料。

台電說，核二廠室外乾式貯存設施水土保持計畫於104年即獲農委會核定，惟針對興建乾貯設施所需的「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，5年半來台電已12度提送申請，但皆遭新北市政府環保局以非技術因素駁回，至今仍無法實質動工。台電於去年3月向臺北高等行政法院提出行政訴訟，法院並於今年4月判決表示，新北市政府環保局應就該計畫申請，作成核准行政處分。

至於核二廠室內乾貯，台電表示，該計畫今年已獲行政院核定，將加速積極辦理，後續待118年完工取得運轉執照後，台電承諾會將室外乾貯存放的用過核燃料全數移至室內乾貯，兼顧除役時程並滿足社會期望，更需要各界支持。

台電理解地方政府的民意壓力，惟核廢料仍是中央地方、政府民間要共同合作面對的議題。台電將努力依據行政院核定的室內乾貯計畫積極推動，也盼新北市政府先同意室外乾貯設施的興建，及早將反應爐內用過燃料取出，以利後續除役作業的進展。