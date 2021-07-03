待在NBA短暫3年期間，僅僅上場打了22場例行賽的「字母弟」柯斯塔阿提托康波，如今終於宣告放棄續留NBA，根據歐洲籃球媒體3日爆料，字母弟確定將回家鄉希臘，跟豪門球隊奧林匹亞科斯簽下4年合約，暫時告別NBA舞台！

跟自己公鹿球星二哥「字母哥」雅尼斯阿提托康波命運大不同的柯斯塔阿提托康波，2018年NBA選秀最後1個順位，也就是第60順位被七六人選上，隨後加盟獨行俠打了兩場例行賽就被釋出，隨後湖人把他認領，卻在湖人整整冰了兩季。

其實湖人認領柯斯塔阿提托康波的心態相當明顯，就是希望藉由找來字母弟，可惜吸引字母哥考慮跳槽湖人，卻因字母哥去年夏天完成續約正式告吹，字母弟自然已經沒有繼續留在湖人的必要性，起碼他在上季隨著湖人拿下1次總冠軍。

反觀身為「字母大哥」的薩納西斯阿提托康波，目前待在公鹿跟弟弟雅尼斯阿提托康波並肩作戰，儘管效力公鹿兩季期間，字母大哥打了77場例行賽，卻是扮演龍套角色居多，明眼人都可看出，公鹿留下字母大哥的用意，還是想讓字母哥安心打球罷了。