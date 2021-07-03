曾擔任國文老師的正妹Q塔（郭乃維、Queenta），憑著甜美臉蛋與F罩杯傲人身材，經常成為PTT表特版話題人物，更被封為「最胸國文老師」，日前（1日）曬出一張隱約露出北半球的火辣照片，立刻掀起網友議論。

Queenta在IG上PO出照片，只見她身穿深綠色貼身洋裝，將火辣的S曲線展露無疑，加上此款洋裝剪裁大膽，不僅露出右肩及水蛇腰，中間鏤空一大塊，隱約露出傲人北半球，讓粉絲看的是血脈賁張。對此，她解釋會曬出火辣照，是因看過太多為了博取關注而裸露的裸露，擔心大家會把辣和低俗劃上等號，導致更多女性對性感卻步，因此致力於詮釋所謂的「質感辣」，但也不忘自嘲：「雖然看久覺得自己很像粽子」。

對此，網友也紛紛留言：「太邪惡了吧，居然有北半球」、「女神老師不用太多裸露，老師這樣就很完美了」、「能撐得起這類型的衣服，真的很厲害耶」、「好美的粽子，突然覺得肚子餓了」、「這如果是粽子，料還真的很多」、「這個造型走在路上，會引發暴動吧」、「天啊。妳根本就是天使下凡間吧」。

Queenta近年跨界擔任醫療產業的品牌負責人，因為是第一類醫事人員已接種公費AZ疫苗，日前她在IG分享打疫苗後的副作用時，因為穿著太過火辣，大曬F級豐滿美胸，讓網友們留言紛紛歪樓引發話題。

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