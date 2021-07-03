今年航運股盛況空前，從貨櫃、散裝再到攬貨業都旺到不行，相關股票也漲翻天，目前市場討論最多的是飆上300元的萬海或逼近200元的長榮、陽明還能不能上船。財信傳媒董事長謝金河表示，航運股外溢效應發酵，如士紙、長榮鋼和榮運等公司帳上因為持股航運而大漲；另外，市場上卻很少人提到半導體通路龍頭大聯大去年在24元以下持股台驊，並加碼到1.1萬張左右，目前帳面價值暴增20多億相當驚人。

謝金河指出，台股今年漲幅前10名，航運股包辦大半，貨櫃三雄的陽明、萬海都大漲506％，長榮大漲384％，今年漲幅稱冠的是台驊投控的543％，然後是散裝航運的四維航391％，慧洋ＫＹ351％，而宅配通今年拉出308％的大漲幅，也是空前紀錄，從這個漲幅來看，從去年到今年的航運股堪稱是百年一遇的大機會。

謝金河提到，很多人說這一波航運股大漲是台驊董事長顏益財炒起來的，其實他沒有那麼大的本事。一方面他有40年投入攬貨業的經驗，他熟悉航運業，一方面，他勇於投資，從2017年陽明辦增資，他以每股10.48元認購1萬張，之後，陽明再以每股12元增資，台驊又認了5千張，去年貨運景氣爬上來，他又從市場加碼5千張，加起來已超過1萬張，到今年為止，顏董仍然說「一股不賣」，這是膽識。

「最近航運股大漲，很多公司帳上因為有持股而貴，例如，士紙股價牛皮，後來 被發現手上有2.99萬張萬海的股票，股價從46.3元衝到78.8元，先前我提到的長榮鋼持有長榮38262張，股價也從45.7漲到73.8元；榮運最近股價從17.1元飆升到45.85元就是持有長榮25254張。」

謝金河表示，市場上很少人提到的台驊與大聯大，去年這個時候，大聯大發動對台驊的併購，在24元以下持續買入8.63％台驊，後來又把台驊目標價拉上28元，持續加碼到1成左右，應該有1.1萬張，現在單單這筆台驊價差已超過200元以上，進帳超過20億元（編按：以台驊7/2收盤價307元估算，大聯大持股進帳逾25億元）。

他認為，大聯大今年EPS超過5元應該沒問題，回推本益比約10倍，如果從市場找便宜的股票，大聯大應該是好的投資標的。