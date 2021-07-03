國立虎尾科技大學生物科技系彭及忠教授進行感官品評。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市2021年度蜂蜜評鑑比賽，2日在東山區農會舉行，計有60位蜂農參加，人數歷年最多，經學者專家複評，最後選出特等獎12名、頭等獎42名，養蜂有40年經驗的南化老蜂農力順天，再度拿下特優。

台南市農業局表示，台南市蜜源充足，養蜂產業相當興盛，養蜂戶數及箱數逐年增加，2020年養蜂戶數87戶1萬4460箱，2021年增加到208戶2萬6676箱，箱數約占全台17％，總產量約1380公噸，年產值約2.2億元。產銷班現有18班，班員230人，養蜂戶數、飼養箱數、產量、產值、產銷班數與班員數皆為全台第一。

農業局長謝耀清指出，為提升台南龍眼花蜜品質，歷年來農糧署都補助經費辦理國產蜂蜜評鑑比賽，對參賽者蜂蜜品質把關。今年參賽蜂蜜共計60件，經過一般品質檢測及藥物殘留檢測，60件全數通過2類11種抗生素及383項農藥殘留檢驗，顯見蜂農重視提升蜂蜜品質，也更在乎消費者食用的安全。

今年評鑑配合防疫採線上直播方式，讓評審分別在各自的品評桌進行評比，邀請苗栗區農業改良場蠶蜂課長吳姿嫺、苗栗區農業改良場助理研究員陳本翰、台灣養蜂協會秘書長吳輝虎、嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫、國立虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠等5人擔任複評委員，評分項目包含澱粉酶活性值20分、HMF（羥甲基糠醛）10分、色澤15分、香氣25分、風味30分，評鑑小組依據總成績選出特等獎及頭等獎。

評鑑結果特等獎由力順天、江家豐、朱清池、邱阿山、邱意華、莊朝強、施志達、陳世欽、陳進來、黃宸柔、黄國珍、康眉香等12人獲得；頭等獎由田宗益等42人獲得，其中多人都是得獎常客。

農業局指出，今年氣候異常，龍眼花盛開，蜂蜜產量和品質都較往年高。台南市龍眼蜂蜜品質佳，且積極取得產銷履歷認證，夏季時節品嘗正當時，長年老顧客都已事先預訂，喜歡蜂蜜的民眾可直接向得獎人電洽訂購。