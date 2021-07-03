新北市政府嚴防疫情擴散，自6月17日起動員1600名警力採取「精準疫調」方式，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者。（警方提供）

新北市政府嚴防疫情擴散，自6月17日起動員1600名警力採取「精準疫調」方式，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者。（警方提供）

全國三級警戒延長至7月12日，新北市政府嚴防疫情擴散，自6月17日起動員1600名警力採取「精準疫調」方式，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者，至今已匡列243名家屬間感染確診者，找出18名潛在確診個案，阻斷隱形傳播鏈。

擴大匡列確診者 新北警靠這招找出18名潛在個案

擴大匡列確診者 新北警靠這招找出18名潛在個案

警察局表示，「精準疫調 」透過調閱通聯輔助，協助當事人回憶接觸史，盡量避免隱匿情事，再藉由通聯經緯度座標繪製足跡地圖，比對沿途監視器畫面、車行軌跡，回追個案14天所遍布場所足跡，擴大匡列所有接觸者，不放過任何潛在感染源，阻斷疫情傳播。

值得一提，6月25日新北家禽合作社發現移工群聚染疫情事，疫調大軍在1天內先透過「精準疫調 」匡列所有接觸者，迅速篩檢確診者，並透通聯回追找出更多接觸對象逐一篩檢。

此外，新北警疫調過程中發現一些個案住進防疫處所，恐獨留兒童在家無人照料情事，也立即通報社會局介入關懷協助安置。

新北警察局表示，警方結合民政、衛政及警政全立聯合疫調，每日確診人數也從百人以上，逐步下降至不到20人，並匡列243名家屬間感染確診者，找出18名潛在確診個案，獲得市長侯友宜高度肯定，面對嚴峻疫情，唯有發揮團隊作戰精神，才能打贏這場防疫戰役。