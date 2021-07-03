中選會宣布反萊豬等4公投案延到12月18日舉行，但又將罷免陳柏惟案定於8月28日投票，引發雙標爭議。國民黨團總召費鴻泰今天說，下周將親自拜會中選會主委李進勇問個清楚，黨團主張立即召開臨時會，修訂公投法及補足不在籍投票的立法，未來就不必擔憂疫情來襲影響大型選舉投票。

國民黨團書記長鄭麗文說，中選會宣布公投被迫延期顯示嚴峻訊號，讓人覺得台灣並非外界想的如此進步，中選會引用選罷法66條來延期過於牽強，若到了12月18日疫情未歇或出現不可抗力情勢，難道一延再延嗎？

鄭麗文表示，國民黨長期以來爭取不在籍投票，但民進黨卻政治計算不斷阻擋，擔憂開放不在籍投票，對選票有負面衝擊，甚至罵老共認知作戰，然而當恐共、害怕老共認知作戰而自我妥協民主制度，台灣就輸掉了。

鄭麗文強調，因此，立法院應立即召開臨時會，完備粗糙僵硬且不足的公投法，賦予行政部門法源依據來應變，另中選會主委李進勇昨也提到，現行公投法中攸關不在籍投票的法源，已提草案送行政院，未來只要完備相關法源，12月18日有不在籍投票配套，就不必擔心疫情來襲。

中選會將公投延到12月18日舉行，卻把罷免陳柏惟案定於8月28日投票，國民黨團總召費鴻泰質疑，此舉顯然在護航陳柏惟，難道台中人是二等國民、不怕群聚？屆時台中人都打了疫苗？他預告，黨鞭下週二或三將親自拜會中選會主委李進勇，要求給個說明。

國民黨團首席副書記長陳玉珍也呼籲，中選會不要為了護航陳柏惟，就玩弄國家法律，這只會讓政府失去民心，立院應儘速召開臨時會，補足公投法與不在籍投票的法源依據，同時主張4項公投案與罷免案應同時舉行。