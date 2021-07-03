中國新聞網3日報導，廣州市政府新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部2日通告，廣州市本輪新冠肺炎（Delta病毒株）疫情得到有效控制，疫情防控進入了常態化階段。嚴格有序開放公共場所，其中，密閉娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所〔KTV〕、上網服務場所等）、旅遊景區密閉室內部分、室內體育場館在落實預約、錯峰等措施基礎上，按最大接待能力的75％實行限流。

強化廣州市疫情常態化防控工作具體措施如下：

一、毫不放鬆抓好外防輸入工作。

做好口岸檢疫、封閉轉運、隔離醫學觀察、解除隔離後社區健康監測管理等疫情防控措施。口岸工作高風險崗位人員嚴格實行集中居住、「兩點一線」管理、「人物同防」。

二、毫不放鬆抓好社區防控。

鞏固完善社區「三人小組」常態化運作機制。近14天有中高風險地區，封閉、封控管理區域旅居史人員，解除集中隔離人員第一時間向所在社區如實報告相關資訊，開展落地排查、居家隔離或健康監測管理、核酸檢測等措施。

三、毫不鬆懈做好個人防護。

堅持戴口罩、勤洗手、常清潔、用公筷等生活習慣，食物煮熟煮透，咳嗽、打噴嚏時注意遮擋，室內常通風，減少聚集，保持一米以上社交距離；主動進行自我健康監測，出現不適症狀時，通過粵康碼或穗康碼上報本人健康資訊，踴躍接種新冠病毒疫苗。

四、嚴格有序開放公共場所。

各類重點場所申報專屬「通行健康碼」，落實進門掃碼、測溫、戴口罩。密閉娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所〔KTV〕、上網服務場所等）、旅遊景區、體育場館落實預約、錯峰，按最大接待能力的75％限流。商場、超市等其他商業場所落實亮（掃）碼查驗、測溫、戴口罩等措施。餐飲場所堂食不同餐桌間顧客就坐後最小距離不小於1米，消費者非就餐時刻佩戴口罩。提倡無接觸支付。

五、嚴格落實機關企事業單位日常防控措施。

做好公共區域通風清潔消毒、員工健康申報、體溫監測、出入登記管理、視訊、電話會議、分區作業、分散錯峰就餐，落實預約、測溫、掃碼、戴口罩、核酸檢測等措施。

六、周密組織學校復學復課。

加強師生健康監測和可疑症狀預警處置，規範教育場所校園重點場所清潔通風消毒。

七、安全有序保障交通出行。

7月3日零時起取消離穗、出省核酸檢測陰性證明要求。避免人員集聚。出入境口岸旅客檢測體溫、掃碼進站；落實清潔消毒；佩戴口罩。旅行社組織不前往中高風險地區。

八、強化疫情防控責任。

對違反相關規定引發疫情傳播風險的單位或個人，將依法追究法律責任。可根據疫情防控實際依職責適時採取和調整防控要求。