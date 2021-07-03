美國奧運棒球隊3日公布24人陣容名單，總教練為前天使隊教頭索西亞(Mike Scioscia)，其中包含14位有大聯盟資歷的球員，以及幾位被看好的新秀。入選過大聯盟明星賽的球員有4位，前紅人三壘手弗雷塞(Todd Frazier)、巨人先發左投卡茲米爾(Scott Kazmir)、前老虎先發投手艾德溫傑克森(Edwin Jackson)、前洋基中繼投手羅伯森(David Robertson)。

羅伯森在2008-14年效力紐約洋基，曾是王建民隊友，一起拿下2009年世界大賽冠軍。羅伯森後來在2017年從白襪回鍋洋基，2019年退役，今年36歲，2017年的棒球經典賽他幫助美國在決賽打敗波多黎各而摘下金牌。

現年37歲的艾德溫傑克森在2011年效力紅雀時拿下世界大賽冠軍，他17年大聯盟生涯累積107勝133敗、4.17自責分率。總教練索西亞則是以擔任19年天使隊主帥而聞名，帶領球隊摘下2002年世界大賽冠軍。

除了資深戰將，也有紅襪小聯盟一壘手卡薩斯(Triston Casas)之類的21歲年輕小將，卡薩斯是紅襪農場頭號新秀。此外還有藍鳥第4號新秀投手理查森(Woods Richardson)、光芒第5號新秀投手貝茲(Shane Baz)。

由於大聯盟球季還在進行，沒辦法出動最強的國家隊。地主「日本武士」的24人相對豪華，全部都是日職球員，投手群由樂天的田中將大領銜。美國首戰將要對上以色列，其餘參賽球隊還有韓國、墨西哥、多明尼加。