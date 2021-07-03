危機總動員！盧秀燕視察美麗殿快篩站，民眾盼快打疫苗。

台中市府昨天晚上加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，今天持續快篩。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕3日到美麗殿社區快篩站視察，向美麗殿與俾士麥金邸兩社區廣播，現在是危機總動員，大家配合快篩才能圍堵病毒。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕3日到美麗殿社區快篩站視察，打擊病毒首要之務，也傾聽民眾的心聲。（盧金足攝）

社區住戶配合快篩，擔心確診者竟在自己的生活周遭。（盧金足攝）

台中市新增2名本土確診案例，1例為居住於北區美麗殿社區的72歲男性，另1例為其同住友人在東區十甲旺市場工作，市長盧秀燕3日到美麗殿社區快篩站視察，向美麗殿與俾士麥金邸兩社區廣播，現在是危機總動員，大家配合快篩才能圍堵病毒，斬斷傳播鏈。住戶表示，「真的嚇到！」確診者竟離自己這麼近，急籲政府快給大家打疫苗，才有保護效果。

盧秀燕表示，市府與衛生局、中國醫藥大學附設醫院在美麗殿社區設置快篩站，除了美麗殿社區，之前這兩名確診者曾居住的俾士麥金邸社區，也同時進行快篩，周遭的超商與超市工作人員一併快篩。

市府針對美麗殿與俾士麥金邸兩社區快篩，昨天晚上持續加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，今天持續快篩，呼籲美麗殿社區與俾士麥金邸的住戶配合，防堵疫情擴散，兩社區約3400多人，今天還要快篩2300多人。

「因為社區人口非常的多，住戶人口大概至少有3000人左右，擔心感染風險，立即成立前進指揮所」，盧秀燕說，已經快過篩1000多人，全數都是陰性，今天醫護人員繼續篩檢，務必全部篩檢完，請住戶配合，一時的不方便，是為保障大家的健康。

盧秀燕表示，今天擴大快篩俾士麥金邸社區，感謝美麗殿提供社區中庭，大家保持安全距離進行篩檢，附近的超商與超市工作人員也完成快篩，如果有確診者趕快快篩出來，找出感染源，斬斷病毒、圍堵病毒，斬斷傳播鏈。

「危機總動員，危機處理是小地方要注意，才不會成為大破口」，她強調，尤其Delta變種病毒入侵台灣，市府採取總動員高強度進行防疫，針對這兩名確診者在市場工作，又住在人口比較密集的地區，市府設立前進指揮所，趕快進行總動員的篩檢。

盧秀燕說，當務之急要圍堵病毒，跟病毒賽跑，希望斬斷病毒感染鏈，今天會持續快篩， 感謝社區配合，造成大家的不方便，一時的不方便，是為了讓大家長治久安，讓大家住的安心。

由於快篩的社區人數高達3000多人，盧秀燕表示，針對社區住戶特別進行分流，保持社交距離，以10人1組進快篩站，台中市已設置過7、8個快篩站，已有相當經驗，希望最快時間內解除危機。