新竹某國中驚傳女學生遭集體霸凌，臉書1則影片中，1名女學生站直遭另名女同學狂甩耳光高達28下，女學生被打後披頭散髮，臉上疑似出現大片血跡與瘀青紅腫。（翻攝自臉書記者爆料網）

新竹某校園爆集體霸凌 女學生遭摑掌28下 臉上疑有恐怖血跡

一名16歲少女因與他人男友「多講幾句話」，引爆他人揪團圍剿霸凌，只見被害少女遭扯髮推擠，5分鐘內遭毆30下巴掌，現場不少旁觀者袖手旁觀，叼菸走來走去，不時上前幫腔扯髮，還有人對著鏡頭擺出可愛笑臉。遭毆少女上月25日前往警局報案，警方傳喚當事人，訊後已依少年事件處理法、刑法傷害自由等罪嫌移送地方法院審理。

新竹市一名少女疑似與他人男友過從甚密，遭到另一批未成年少女撂人痛毆，影片被拍下後上傳至臉書「韓國瑜網路粉絲後援會」，只見被害少女遭到一名眼鏡女狂甩巴掌，並出言不斷辱罵，其他人在旁晃來晃去袖手旁觀，不時也上前幫腔扯髮。

5分鐘霸凌影片在網路上瘋傳，當中還有幾名女子在不斷鏡頭前裝可愛，對於暴力行為絲毫不以為意。（翻攝自臉書記者爆料網）

眼鏡女對被害少女拉扯頭髮並要被害少女自報個人資料，並索討討遮羞處理費，短短5分鐘影片，眼鏡女至少就摑掌30下，影片中可見被害女被打到披髮臉腫，模樣相當狼狽。

影片上傳到網路上後，這群霸凌少女也遭網友怒吼要肉搜出身分，更批眾人欺負弱者太囂張，「真的很扯，是地下流氓嗎？打人還在鏡頭前耍可愛」、「受害者一定要大聲講出來，然後提告，太過分了」、「清純的女孩內心是如此暴戾，教育出什麼問題？」更有人提醒「口罩也不戴？還抽菸！」

新竹市警方表示，上月24日接獲被害人報案後，警方依規處理，立即傳喚相關涉案少年製作警詢筆錄，調查相關案情，詢問後依少年事件處理法、刑法傷害自由等罪嫌移送地方法院審理。