中國外交部長王毅今出席第九屆世界和平論壇，並在開幕式上作主旨發言。談到阿富汗問題時，王毅表示，當前阿富汗局勢正處在極為關鍵的重要時刻。美國作為阿富汗問題的始作俑者，應當以負責任的方式確保局勢平穩過渡，不能甩鍋推責，一走了之，不能因撤生亂、因撤生戰。

王毅表示，為了世界的和平與安全，要共同推進全球熱點問題的政治解決。疫情給一些國家和地區帶來新的動盪，熱點問題暗燼復燃，地緣政治重新抬頭，世界和平難以穩固。中國願意為地區和全球和平承擔應盡的責任，發揮建設性作用。在阿富汗問題上，最緊迫的是保持局勢穩定，防止生亂、生戰。

王毅指出，當前阿富汗局勢正處在極為關鍵的重要時刻。美國作為阿富汗問題的始作俑者，應當以負責任的方式確保局勢平穩過渡，不能甩鍋推責，一走了之，不能因撤生亂、因撤生戰。

王毅說，作為山水相連的友好鄰邦，中國始終堅定支援阿人主導、阿人所有的阿富汗和平和解的進程，中國最近就此提出了五點建議，核心是希望阿富汗各方以國家和人民利益為重，保持內部談判，儘快明確實現和解的路線圖和時間表，共同打造廣泛、包容的未來政治架構。中國願意同地區國家和國際社會共同努力，推動和平和解進程，增強阿富汗發展重建的內生動力，逐步實現和平與發展的良性迴圈。

第九屆世界和平論壇於7月2到4日在北京清華大學舉行，論壇主題為「後疫情時代的國際安全合作：維護和踐行多邊主義」。多國前政要、駐華使節、智庫負責人將針對世紀疫情以及逆全球化等進行討論。

世界和平論壇創辦於2012年，由北京清華大學主辦、中國人民外交學會協辦的非官方年度國際安全論壇，至今已舉辦過8屆線下會議，2020年因新冠疫情舉辦視訊特別會議。