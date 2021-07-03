台北市環南市場41人染疫，其中13人為新北市民；新北市長侯友宜今前往家禽合作社視察時受訪表示，確診的13位新北市民已在昨天完成疫調，並匡列80人居家隔離，但是還有一部分尚未通報下來，只要下一波資料一下來，新北市馬上就會啟動擴大匡列跟採檢，希望能有效堵住這一波疫情。
侯友宜也說，新北市一定和台北市採取區域聯防，守住這一波環南疫情的衝擊，這幾天會快速展開我們的強力篩檢、精準疫調，讓這一波環南疫情衝擊降到最低，期待在7月12號解決群聚事件問題，新北市會共同承擔、面對。
台北市環南市場41人染疫，其中13人為新北市民；新北市長侯友宜今前往家禽合作社視察時受訪表示，確診的13位新北市民已在昨天完成疫調，並匡列80人居家隔離，但是還有一部分尚未通報下來，只要下一波資料一下來，新北市馬上就會啟動擴大匡列跟採檢，希望能有效堵住這一波疫情。
侯友宜也說，新北市一定和台北市採取區域聯防，守住這一波環南疫情的衝擊，這幾天會快速展開我們的強力篩檢、精準疫調，讓這一波環南疫情衝擊降到最低，期待在7月12號解決群聚事件問題，新北市會共同承擔、面對。
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