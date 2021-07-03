長輩疫苗接種情況踴躍。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣獲中央配發14000劑莫德納疫苗，開打囉！3日起在全縣29處接種站全面接種，長者們一早就前往施打站接種，秩序良好；副縣長陳正昇前往竹山鎮雲林國小關心民眾施打情形，呼籲有接種，就有防護力，為辛苦的防疫工作人員加油打氣。

雲林國小接種站由竹山秀傳醫院協助施打，今天預計施打人數約900人，接種工作於上午9時開始，工作人員先發放注意事項並說明，現場長者及陪伴家屬在工作人員引導下，依序完成接種程序，最後讓長輩現場休息逾15分鐘，即可返家。

第四批疫苗接種自3日起至11日止，此次疫苗接種採造冊通知，開放年齡層為「74至85歲長者（原住民64至75歲者）」，由村里鄰長發放接種通知單，民眾依照通知時間及地點前往接種。

大型接種站規劃採1站服務到底方式辦理，接種長者無須移動，由工作人員移動施打，每站設3-5條接種線，每條線配置1位醫師2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種。

副縣長陳正昇表示，南投縣採分齡、分眾且流動式的方式接種，讓長者無須長時間等候，現場見到接種相當踴躍，顯見莫德納疫苗受到民眾的肯定，感謝竹山鎮公所、衛生局、衛生所、竹山秀傳醫院的全力協助，也感謝全縣鄉親一起抗疫，保護自己也保護國家，期盼未來疫苗接種執行越來越順利。