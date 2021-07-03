入境旅客全面普篩自昨天開始實施，中央流行疫情指揮中心在桃園機場的2個航廈分別設立5個採檢站，並指派護理師擔任桃園機場的檢疫人員，但每個航廈僅8名護理師值勤，負擔所有的檢疫作業，繁重的工作讓護理師忍不住抱怨，要求這麼少的人力守住國門根本是天方夜譚，「我們不是超人」。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，將在7月2日中午12時起實施入境旅客全面普篩的新措施，並在桃園機場的2個航廈設立5個採檢站供旅客使用，而機場入境篩檢採唾液檢體，旅客將唾液吐進檢體盒子交給檢疫人員，採檢完畢會貼上識別貼紙，旅客須有貼紙才可搭乘防疫計程車離開，PCR的採檢結果則會在24小時後通知。

根據《ETtoday新聞雲》報導，在桃園機場擔任檢疫人員的護理師抱怨，要求1至2位護理師負責篩檢500至1000名旅客，根本是天方夜譚。用來篩檢的貨櫃屋僅5間，每次用完得按標準流程，花5分鐘噴酒精消毒，接著需靜置30秒以上，但昨天根本就來不及，護理師為了忙採撿整天都不能喝水、吃飯，還要被大家罵動作太慢，但不是她不想快點，是真的快不起來。

該護理師不滿地說，第一線人員不是超人，也不是閃電俠，更沒有分身。對此，桃機公司表示，他們只負責提供場地、維持秩序等後勤支援的工作，護理師與採撿人力都是由指揮中心分配處理，但預計下周二將增設26個採檢站，提升機場採檢效率。