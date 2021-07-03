受疫情影響，全國實施三級警戒以來，學生改在家自學，接著直接進入暑假「Reset」模式。許多爸媽苦惱要怎麼一邊WFH（居家工作，working from home）、一邊帶小孩。身為媽媽的立委蘇巧慧，分享個人小撇步，也分享爸爸、行政院長蘇貞昌小時候讓她們秒睡的絕招。

近年來許多政治人物經營社群、斜槓身分搶聲量，蘇巧慧經營Podcast頻道也有一段時間了，但她不談政治，專門講故事給小孩聽。《水獺媽媽巧巧話》上線49集，以本土原創故事繪本為主，為了讓母語續存，暑假第一天再推台語版；還有臉書濾鏡等互動遊戲。

蘇巧慧透露，小時候媽媽會唸故事給三姊妹聽，還會用錄音機錄下來。有一次，蘇貞昌代打上陣念《灰姑娘》，當他講到午夜鐘聲敲了12下時，真的學鐘聲「噹」了12下，很催眠。

不只用耳朵聽，也要動手畫，蘇巧慧另設計一款沈浸式的故事體驗，小朋友想通過層層關卡，必須邊聽故事邊著色，才能完成屬於自己的作品。粉專收到不少父母私訊，分享小朋友樂在其中的成品。