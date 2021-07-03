才剛官宣上季包辦年度第一隊與年度防守第一隊獎項的好手成力換出走，新竹街口攻城獅3日宣告上季效力SBL裕隆納智捷的林宜輝正式加盟，團隊戰力不減反增，這也是林宜輝跟前達欣工程隊友林冠綸的再次合作，只是先前同為球員，如今變成教練與球員，林宜輝也放話想幫攻城獅爭冠。

以下是攻城獅新聞稿內容，「新竹街口攻城獅球團於休賽季持續補強，正式宣佈本土戰將林宜輝加盟，將著36號戰袍征戰PLG賽季。現年35歲的林宜輝上賽季於SBL以場均18分鐘出賽時間、平均攻下10.9分3.3籃板的高效數據，且還創下生涯4000分里程碑，可見其寶刀未老。林冠綸總教練認為宜輝在場上十分強悍且經驗豐富，球風能裡能外，是目前台灣籃壇頂尖的雙能鋒線，希望他的加入能讓年輕球員吸取更多經驗，幫助攻城獅衝擊總冠軍。

談到即將轉戰至PLG聯盟，林宜輝認為最不一樣的是需要儘速適應不同的賽制，但也對於攻城獅球團的行銷與主場氛圍感到非常興奮。特別的是，宜輝透露自己也是漫畫宅男打籃球的忠實粉絲，很期待未來球團與台灣本土籃球漫畫的相關合作。雖然上季效力於SBL，但他也透過網路關注攻城獅賽事，對高國豪充滿創意的球風印象最深刻，希望下季與他聯手捍衛攻城獅主場。

林宜輝與林冠綸總教練為過去的達欣工程老戰友，如今將以不同身份在同隊打拚，宜輝表示，很期待與冠綸再度聯手，他們一定會互相尊重彼此的專業，以多溝通的方式來幫助球隊，目標就是幫攻城獅拿下隊史首冠！」