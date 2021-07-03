25歲好萊塢男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）因演出漫威電影飾演第三代「蜘蛛人」彼得帕克走紅，他與同片女星辛蒂亞（Zendaya）先前傳出假戲真做，但兩人都開玩笑帶過。近日，外媒拍到湯姆霍蘭德開車載辛蒂亞出門，等紅燈時湯姆竟然吻上辛蒂亞，引來粉絲瘋傳兩人真的假戲真做。

湯姆霍蘭德被選為第三代蜘蛛人後，2016年在電影《美國隊長3：英雄內戰》首度亮相，隔年的《蜘蛛人：返校日》女主角辛蒂亞現身。由於過往飾演蜘蛛人電影的男女主角戲外都傳出交往，外界好奇兩人是否也「延續傳統」？2017年辛蒂亞回應八卦緋聞，則澄清：「我最喜歡的部分是說我們一起度假，哈！其實我好幾年沒度假了」，並標註湯姆帳號，湯姆則回：「電影巡迴的宣傳算嗎？」

湯姆霍蘭德和辛蒂亞多次傳出假戲真做。（圖／達志影像）

2019年辛蒂亞確認出局，媒體拍到湯姆霍蘭德和一名金髮女子參加倫敦音樂祭，兩人有說有笑，還穿上黑色T恤跟牛仔褲的情侶裝，期間女子伸手拍拍湯姆霍蘭德的屁股，兩人之間粉紅泡泡不斷，據知兩人是青梅竹馬，之後湯姆受訪稱：「那個禮拜過得不是很好」，後來便傳出兩人分手。

去年湯姆霍蘭德認愛新女友，對象是曾參與影集《西班牙公主》的女星娜蒂亞帕克絲（Nadia Parkes），兩人進展到同居，湯姆霍蘭德還曬出「男友視角」偷拍娜蒂亞帕克絲的正面照，公開認戀。沒想到今《Page Six》報導，本月初目擊湯姆開著價值百萬的奧迪跑車載辛蒂亞出門，等紅綠燈時兩人聽著音樂搖頭晃腦，接著露出調皮笑容擁吻，消息曝光後引來網友瘋傳，有粉絲表示心碎，但也有人覺得兩人可能是發現狗仔在開玩笑，真相有待兩人出面說明。