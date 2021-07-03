香港銅鑼灣7月1日晚發生「孤狼式」襲警事件，一名28歲警員在執勤期間，被50歲男子梁健輝持刀從後刺向背部受重傷，歹徒犯後以兇刀自殺身亡。事發後，有網友悼念梁健輝，並有人留言以「烈士」、「勇者」等稱呼對方。保安局局長鄧炳強今日譴責有人鼓吹美化恐怖罪行。

鄧炳強今早受訪表示，見到有家長帶同子女到案發現場企圖悼念恐怖分子，情況令人心寒。他提醒市民要認清事實，認清邪惡勢力煽動仇恨，應攜手同心譴責暴力，這樣才會得到安全。他促請所有人都有責任向本末倒置、蒙騙社會的歪理說不。

他表明，在現實或網路上鼓吹暴力行為同屬犯法，會用現行法例針對違法行為，並指政府各部門會同心打擊恐怖活動。

對於警員昨日攔查及函送到事發現場獻花的民眾，鄧炳強被問及獻花是否也屬犯法時稱，警方會視乎獻花的行動會否引致社會混亂，或其他違法行為。

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