台北市環南市場爆發群聚感染，昨天出現41名攤商PCR陽性，中央疫情指揮中心與台北市政府昨天緊急成立聯合前進指揮所，為加強市場相關防疫，行政院長蘇貞昌今表示，配合批發市場作息，中央於今天凌晨4時30分，派駐台北榮總團隊進入台北第一果菜批發市場設立篩檢站，就近幫攤商、工作人員進行篩檢。
繼日前台北農產公司爆發多起確診案例後，台北市環南市場昨出現41名攤商PCR陽性，蘇貞昌昨上午立即召開行政院應變會議，並指派疫情指揮官陳時中到場掌握狀況，加強市場相關防疫作為。
蘇貞昌今透過臉書進一步表示，昨天應變會議決議以及和北市府協調後，為配合批發市場攤商、工作人員的作息，中央於今凌晨4點30分，派駐台北榮總團隊進入台北第一果菜批發市場設立篩檢站，協助就近篩檢。
蘇貞昌說，台北市政府也會請聯合醫院幫忙，在環南市場設置篩檢站，加速周遭攤商和民眾的篩檢，此時此刻，合作圍堵疫情是最重要的事。
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