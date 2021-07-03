《勇者系列》漫畫序幕從無業青年成為勇者開始，而《勇者動畫系列》動畫由梳理出漫畫前5章的故事線展開。(公視提供)

黃色書刊說，魔王(圖中)是自己在《勇者系列》中最愛的角色，尤其魔王最具代表性的骷髏圖樣，是他在高中就讀廣告設計時最愛畫的元素，當時並不怎麼受老師喜愛，但現在魔王因其背後故事與外表的反差，成最受讀者歡迎的角色。(公視提供)

大搖大擺闖進村民家領寶物以對抗惡龍與魔王，RPG遊戲中稀鬆平常的情節，沒說的是被掠取財產的村民心聲、邪惡一方又何故存在。漫畫家黃色書刊筆下的《勇者系列》，讓一切有了解答，但台詞擠在四格方框，往往卻又化作更多對善惡的疑問，吸引讀者思辨論戰，變身人氣作。如今更改編為4K動畫影集，以不同形式繼續於觀眾心中種下問答。

黃色書刊從小酷愛各類電玩，「家人不太會限制我做什麼，小時候不管是玩遊戲、看漫畫，都玩得很瘋，但記得那時跟同學討論，遊戲中我們跑去人家家裡拿東西，好像怪怪的耶，但那種違和感又說不出來。」

童年繼續在下課玩電玩、上課畫漫畫中度過，黃色書刊長大後待過服裝、平面、網站設計公司等行業，對電玩及漫畫的熱愛不減，下班後固守臉書小天地，2014年開始畫起首部短篇漫畫《哀傷浮游》，隔年辭去工作成為全職創作者後，2016年以電玩經驗為發想創作《勇者系列》，連載至今。

漫畫序幕從無業青年成為勇者開始，但他的初衷可非保家衛國，而是勇者專享的優渥福利，進村民家中搜刮財物，還可得意宣稱「勇者會守護你」，如此由青年引領進入這勇者不善良、魔王很單純、魔族遭屠殺的世界，顛覆一般人對角色善惡抱有的既定印象。改編動畫則從漫畫前5章梳理出故事線。

「玩遊戲時沒特別想到要畫這樣的故事，在《勇者系列》前，我用類似題材畫一兩張單篇漫畫，那時發覺意外有趣，迴響也不錯。」黃色書刊說，大眾對勇者、魔王、魔族等設定多有共通回憶，初期本想畫10篇就好，不料累積至現今975篇，還有機會改編成動畫，他靦腆許願，「希望也能改編成遊戲」。

《勇者系列》看似觸及眾多議題，畫的其實是人性。黃色書刊說，有時讀者看漫畫，認為是在呼應時事，但長期存在的社會現象，才是左右故事的關鍵，例如漫畫中魔族與人類的關係，就如不分國界皆存在的種族議題，而這些議題也往往因人性而生，保鮮期拉長，漫畫放在何時、何人眼中，都有不同意涵。

從《哀傷浮游》開始，黃色書刊的作品被稱為諷刺漫畫，但真是為諷刺而作嗎？他說，其實最初是想畫好笑的東西給同事看罷了，「我完全沒想到那是諷刺，反而大家以為是這樣。很多東西都是讀者講了我才知道，我講了1，大家會2、3、4、5講下去，但我從留言也吸收很多不同角度，成為漫畫養分。」

對比漫畫中總以角色犀利扣問人性命題，黃色書刊自比漫畫中的村民，只是個平凡人。如今因創作發光，更迎來改編動畫這種「想也不敢想」的里程碑，「改編成動畫，在台灣比較不容易，團隊作出來的比我期盼的還要好，希望原作讀者也能沉浸在動畫裡面。」