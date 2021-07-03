北市環南市場暴增41例確診，萬華區立委林昶佐昨(2日)在記者會中嗆市長柯文哲，未料遭環南市場自治會長林勝東怒譙，「選上後你有關心過環南市場嗎？」；不久後東門市場正妹肉販張采婕在臉書PO出一公文，稱林昶佐曾幫爭取市場人員可納入施打疫苗清單，表態挺林。不過，此公文遭眼尖的批踢踢網友發現，6月2日農委會就函文請衛福部將市場人員列為優先施打對象，質疑正妹此舉是「收割收過頭了」。

張采婕昨在臉書提到，「我接觸過比較熱心的民代就是立法委員林昶佐跟市議員吳沛憶最幫市場，所以只能問他們到底什麼時候疫調能夠精實，然後消毒的時程能不能協助安排，甚至有傳聞流動攤販確診卻沒在框列名單內，這個問題該怎麼解決」、「關於市場人員可以編列在施打疫苗的清單，也是他們不斷接到民眾投訴市場的實際情況要求停業消毒，所以幫大部分未確診的市場從業人員爭取的折衷辦法」。

張采婕並附上由林昶佐國會辦公室於6月21日發函給指揮中心的公文，建議將市場相關從業人員列為疫苗優先施打對象。有網友好奇公文是如何取得的，張采婕回應，「我收到市場通知可以列清冊的時候，去問他們辦公室的」。

不過，有網友昨晚在PTT上發文，指出搜尋新聞的話，就會發現，早在19天前的6月2日，農委會就函文請衛福部將市場人員列為優先施打對象，質疑收割收過頭了。其他網友則留言回應，「又打臉欸」、「時間旅人之術」、「這個時代做什麼都會被記錄，知道下場了啦」。

根據農委會6月20日發布的「中央疫情指揮中心與農委會合力協助北農公司防疫工作，確保蔬果安全供應」新聞稿中，內文有提及「農糧署於去（109）年起即陸續補助北農公司及全國各批發市場購置相關防疫設備及資材，提前做好防疫準備；並於本年6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，提升批發市場員工防疫效能。」

但關於此公文事件，林昶佐妻子葉湘怡隨後又在臉書回應網友，「6/2農委會只有函文，衛福部還沒答應啊」，她表示攤商當初也有拜託地方和中央都能爭取，6/21林昶佐就決定直接發公文要求把同類的市場都列進去。