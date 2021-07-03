《勇者動畫系列》共破百人共同參與製作，可說台灣動畫中相當少見。(公視提供)

楊子霆形容，大貓工作室就像是動畫中原先弱小的魔族「哥布林」與「史萊姆」，自提案至作品完成，不斷出現厲害的角色，讓他們升級解鎖新關卡。(公視提供)

以漫畫家黃色書刊作品改編的《勇者動畫系列》4K影集，由長期推動台灣原創動畫的大貓工作室提案而誕生，這是他們首次推出漫改作品，影集將有6集，總經費達4320萬，自提案至播出共歷時3年。在公視協助下，邀請到樂團五月天主唱阿信擔任音樂總籌，並有藝人黃子佼、金鐘影帝吳慷仁等人獻聲演出，動畫未開播即因卡司龐大而廣受矚目。

導演楊子霆表示，自己與製作人王尉修都是原作漫畫粉絲，「3年前找黃色書刊提案，覺得《勇者系列》這齣作品很有改編為動畫的潛力。一是角色眾多又各有魅力，有許多吸睛素材可供動畫延伸使用；二是內容新鮮，並在每一話不斷向讀者提出不一樣的問題，但不會給讀者一個標準答案。」

楊子霆說，四格漫畫經改編為動畫後，就是提供解答的機會。當每個角色對生活產生質疑、想要突破困境，動畫便賦予角色成長的旅程，讓觀眾能於線性敘事中看到角色變化。而貼近原作設定，則為此次改編視覺、劇情、調性上的最大原則。

此次製作規模，可說台灣動畫中相當少見。楊子霆表示，以前工作室接過連續劇案子，內部工作人員加上外包人員共30人以內，執行起來仍是相當困難。但此次光動畫師就超過70人，更別提另有配音等人員，工作團隊人數破百，統籌起來是跨出舒適圈的挑戰，但這些製作規模「才是動畫片合理的時程、編制及預算。」

楊子霆形容，工作室就像是動畫中原先弱小的魔族「哥布林」與「史萊姆」，自提案至作品完成，不斷出現厲害的角色，讓他們升級解鎖新關卡，動畫還添加了漫畫沒有的原創角色「忠誠勇者」。不論是改編敘事的挑戰、控制集數畫面上的挑戰、與多組團隊溝通能力的挑戰，都讓作品能更好，「未來一定能更強的。」