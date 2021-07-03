中國國務委員兼外長王毅3日就伊核問題表示，美方應盡快做出重返伊核協議的決斷。《伊朗核全面協議》歷經13年艱苦談判而成，是多邊主義的重要成果，是對話協商解決爭端的典型範例。「美國單方面退出伊朗核全面協議，針對伊朗極限施壓，這是當前伊核危機的根源。」他強調，解鈴還須繫鈴人，美方理應糾正錯誤，首先全面徹底地取消對伊朗以及協力廠商的非法單邊制裁，換取伊朗方面相向而行，推動談判實現突破。

王毅出席北京清華大學主辦第九屆世界和平論壇，在開幕式主旨發言，他說，中方將繼續建設性地參與伊核問題的談判，推動伊核全面協議重返正軌，同時也將堅定維護自身的正當合法權益。

此外，王毅認為，伊核危機的管控應當與海灣的安全統籌考慮，中方已經倡議設立一個海灣安全對話平台，旨在探討解決各方的合理安全關係，願同各方保持密切溝通。

第九屆世界和平論壇於7月2到4日在清華大學舉行，本屆論壇主題為「後疫情時代的國際安全合作：維護和踐行多邊主義」。多國前政要、駐華使節、智庫負責人討論世紀疫情以及逆全球化等新形勢下的危機。