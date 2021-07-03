升格前的桃園縣平鎮市湧豐里長鄧浪安，自稱「平鎮地下市長」，向滅火器廠商索賄，恫嚇不給4成回扣「案子就沒了」，並遊說其他里長加入，桃檢2013年一口氣起訴32名里長，桃園地院依貪汙罪重判鄧男10年，其餘29里長2至5年不等，另有2里長無罪，全案仍可上訴。

平鎮2013年爆發里長集體採購弊案，62歲鄧浪安和張姓妻子2007年起至2012年間，把里內採購滅火器當搖錢樹，向消防設備廠商陳姓和廖姓負責人索賄，聲稱可向公所指定採購商、也能遊說其他里長加入，每支滅火器索2200元回扣，參加的里長則依採購數量分900至1000元。

鄧男2010年獲悉有另家廠商提供不同款滅火器，找上門後自稱是平鎮的「地下市長」，要求廠商照「規矩」提供採購金3到4成當回扣，廠商婉拒卻遭恫嚇：「我一通電話打去，你這個案子就沒了！」，還要求拿現金，業者擔憂案子告吹只能照辦，累積索賄的回扣401萬元，其餘29名里長則收受1萬元至15萬元不等。

鄧男辯稱收的是「服務費」，都用在里辦公室貼補、回饋里民，廠商也稱提供的是「業務佣金」非賄賂，但桃園地院法官不採信，仍依14個賄賂罪及恐嚇取財罪重判10年、張姓妻子也判7年8月，並繳回401萬，另陳姓、廖姓廠商，各判9月、3月。

其餘里長僅前高雙里長曾萬欽、湧安里長黃廷芝無罪。11名現任里長，中正里長曾淑梅2年、緩刑5年，義民里長劉文華2年、緩刑5年，貿易里長宋子毅4年8月，復旦里長李文俊5年，宋屋里長宋德燿4年5月，東社里長姜尾鳳3年7月、龍恩里長胡李聰明4年、雙連里長劉邦利3年8月，東安里長戴珮宜2年、緩刑5年，廣興里長溫秀英3年8月，北貴里長吳克釗3年7月。

18名前里長，前新英里長張文瑞5年4月、前北富里長葉雲添3年7月、前廣達里長鄒貴發4年9月、前山峰里長吳聲灶4年4月、前復興里長王燕惠3年7月、前莊敬里長江羅淑娥4年8月、前北富里長邱子龍4年、前南勢里長姜瑞英4年5月、前廣達里長涂盛田3年7月、前北勢里長鍾陳義3年8月、前平鎮里長涂源琴4年1月、前復興里長胡昌星3年8月、前龍興里長葉有福3年7月、前東勢里長葉雲星3年7月、前福林里長陳建宏3年7月、前北華里長戴振榮4年1月、前平南里長沈文生4年4月、前鎮興里長劉明喜3年7月。