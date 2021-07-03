中央流行疫情指揮中心公布第7類人員7月起可開始施打疫苗，台鐵產業工會今指出，接獲反映各地都有發生第一線接觸旅客人員沒被排在第一波施打名單，反倒是內勤行政類人員卻可以先打，質疑作業有違接種順序原則，要求台鐵公開說明，而不是以黑箱處理。

台鐵回應，經交通部協助第一批獲得分配疫苗約1.2萬人，優先提供需與旅客接觸之第一線工作人員及關鍵基礎設施所需維持營運人員施打，施打順序依原則為列車乘務人員、關鍵基礎設施人員及所需維持營運人員、維持4級警戒營運必須人員、維持3級警戒營運必須人員以及其他人員。

台鐵產工表示，近日接獲會員投訴，台鐵內部安排疫苗的數量及施打順位並無標準，有單位確實考量第一線接觸旅客的頻率，讓頻率高的人員優先施打，但有多個車站的第一線人員都反映被排到第2批，不僅疫苗數量不夠，甚至有的車站發生請長假人員施打順位優先於現職出勤員工，還有車站用抽籤決定，導致第一線面對旅客的人員無法施打。

工會呼籲，基於保障旅客安全立場，第一線頻繁接觸到旅客的人員應優先排在第一類接種順序，應該是最為基本的原則，這也是台鐵局自己公布的接種原則，不應該黑箱處理才是。請台鐵局盡速公布疫苗接種原則及分配名單，何謂高風險族群應該優先施打？台鐵局應公開說明。