新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心優先開放長者施打疫苗，名導葉天倫昨（2日）帶雙親到汐止衛生所打疫苗，排隊等候過程只見近百位長輩群聚排隊，甚至還被蚊子狂叮，連上百人排隊也只提供幾張座椅，讓他難掩怒火痛批種種亂象。

葉天倫透露在網路上替雙親預約施打疫苗，到了汐止衛生所門口後，只見湧現排隊人潮，一群人順著衛生所旁的小路排到後方，當下詢問工作人員，竟然得到「網路預約號碼沒用，只能依照排隊順序」的答案，讓他當下相當傻眼，接著眼見上百位七旬以上的老人家，不僅群聚在此處排隊，還得頂著高溫太陽曬和被蚊子狂叮，讓他怒斥：「這場景實在太過荒謬，已經氣到發抖。」

沒想到施打疫苗時間過了一半，人潮居然消化不到一半，讓他質疑相關單位似乎沒有控管好每一個時段要打多少人，此外，也不見任何人要求排隊保持距離，甚至沒有帳篷及衛教，就連上百位年邁老人排隊打疫苗，現場也只放置五、六張紅色塑膠椅提供歇息，尤其眼見流汗還不敢脫口罩喝水的老人家，讓他無奈表示：「覺得自己好自私無力，只顧得到自家人。」

即便雙親順利施打完疫苗，但葉天倫仍對眼見亂象大為不滿，他表示施打疫苗，戴口罩、保持社交距離，都是防疫措施，如今為了施打疫苗，讓這群避免群聚一個半月的老人家再次群聚，無疑是本末倒置，怒斥相關單位對此排隊亂象難辭其咎。

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