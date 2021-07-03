台北市環南市場驚爆41人確診染疫，立委林昶佐昨（2）日趁同台之際，想趁機吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻意外遭環南市場自治會會長林勝東當眾怒嗆，全程還被媒體放送了出來。對此，東門市場正妹肉販張采婕在臉書公開力挺，並貼出林昶佐幫市場人員爭取優先施打疫苗的證據公文，但有眼尖網友抓包發文日期時間對不上，質疑林昶佐根本收割他人政績。

林昶佐嗆柯文哲講廢話 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

林昶佐被自治會長嗆「你都沒關心過」環南市場，當場感覺啞口無言，但東門市場正妹肉販張采婕對於此事有不同見解，因為她昨（2）日在臉書粉專「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」發文聲援，稱立委林昶佐和市議員吳沛憶是她碰過較為熱心的民意代表，直指市場人員之所以能列在施打疫苗的名單上，就是他們盡力爭取的，並曬出林昶佐辦公室所發布的市場人員優先施打疫苗公文，證明他真的有行文指揮中心，所以張采婕推測，林昶佐被嗆當下語塞，是因為他「這陣子做了這些，卻被說沒有『關心 』而不知道說什麼了。」

但該則貌似神救援的貼文，卻帶來反效果，因為底下有眼尖網友察覺，公文發文日期為「中華民國110年6月21日」，以時間軸來看，農委會早因北農爆發群聚感染，為確保農產品供應不斷鏈，遂於6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入COVID-19疫苗優先施打名單，以提升批發市場員工防疫效能。

東門市場正妹肉販張采婕臉書力挺林昶佐，並貼出他替市場人員爭取優先施打疫苗的證據公文，可有眼尖網友抓包發文日期時間對不上，質疑林昶佐收割他人政績。（圖／農委會官網）

爾後，農委會便於6月22日指出，指揮中心會分配3萬6千劑疫苗給農業部門，農漁畜產品批發市場及屠宰場的第一線工作人員將被列為優先施打疫苗對象，北北基桃果菜批發市場、魚市場、肉品市場及屠宰場的工作人員也是第一優先施打對象。隔日，指揮中心也提到22日與農委會、台北市政府、北農有研討市場專案，並推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，雙北批發市場優先實施，至於林昶佐，則是同月21日才行文指揮中心，時間似乎整整晚了農委會19天。

東門市場正妹肉販張采婕臉書力挺林昶佐，並貼出他替市場人員爭取優先施打疫苗的證據公文，可有眼尖網友抓包發文日期時間對不上，質疑林昶佐收割他人政績。（圖／衛福部官網）

於是有網友在PTT發文，質疑張采婕公開的市場人員優先施打疫苗公文，根本不是林昶佐努力爭取來的，而是人家部會間協調的成果，由此看來似乎「收割收過頭了！」「怎麼會變成林昶佐為了市場做很多？」消息一出，不少鄉民看了紛紛留言酸嗆，直呼「以為大家不會看日期喔」、「原來是農委會與衛福部政績」、「騙酸民都不會去找新聞來看的」、「就是已知道要打就發公文撿尾刀啊」、「收割仔」、「什麼都被抓包」、「這公文主旨會不會太長」、「是公文走太慢唷」、「又被打臉了」、「超後部署」。