中國國務委員兼外長王毅3日出席第九屆世界和平論壇，談及朝鮮半島核問題說：「半島的事是中國家門口的事，中方將一如既往發揮建設性作用，直到半島實現長治久安。」中方重視朝美雙方近期釋放的資訊，支持一切有利於維護半島和平緩和勢頭的言行。

王毅強調，在半島核問題上，最重要的是堅持平等對話與和平解決的大方向。朝鮮半島核問題延宕近30年，幾經曲折反覆，中方始終認為對話談判、和平解決是根本原則，分階段同步走是必行之策，並行推進半島無核化和建立和平機制是正確的途徑。中方重視朝美雙方近期釋放的資訊，支持一切有利於維護半島和平緩和勢頭的言行。

王毅指出，美方應當反省幾十年來對朝鮮持續施加的軍事威脅和壓力，正視並解決朝方的合理關切。考慮到朝方在無核化和緩和局勢方面已經採取的措施，美方應拿出誠意，做出回應。聯合國安理會也應當適時啟動對朝制裁決議的可逆條款，注意朝方改善經濟民生的狀況。

第九屆世界和平論壇於7月2到4日在北京清華大學舉行，本屆論壇主題為「後疫情時代的國際安全合作：維護和踐行多邊主義」。