天使隊大谷翔平居然在球季進行到一半就敲出30轟，事實上貝比魯斯(Babe Ruth)在二刀流身分的紀錄是29轟，全職打者的紀錄為單季60轟。大谷不僅用半季就追上二刀流開轟紀錄，照這個產能還有可能達到50轟以上。單以二刀流效能而言，沒想到史上還有一個人和大谷不相伯仲，就是綽號「子彈」的羅根(Bullet Rogan)。

羅根是名人堂投手，球員時期效力堪薩斯君王隊（黑人聯盟），他曾在1922年繳出最強的二刀流WAR（勝利貢獻值），他投手的WAR為4.6，打擊的WAR為4.5，也就是投打兼備的終極型態。雖然沒有貝比和大谷的神力，但羅根那一季有0.369的超高打擊率。

貝比魯斯被視為二刀流初祖，但他前期是投球方面較為出色，後來則是愈打愈好，乾脆轉為全職野手。在貝比魯斯二刀流的全盛期（1918年）他的投打WAR值分別為2.3與4.7，二刀流最後一季（1919年）他在投打兩方的WAR成為極端的0.8與9.1，也就是他不像羅根、大谷那樣真的投打並重，貝比能做兩件事但總是偏向其中一方。

然而2021年的大谷翔平，他在投打兩方面的WAR值分別為1.6與3.2，合計起來暫時是美聯第一的4.8。外界看好大谷在球季結束時能夠突破10，只要他沒有太偏重打擊，就可以超越貝比魯斯1918年的紀錄（投打都在3.0以上），甚至挑戰羅根的紀錄（投打都在4.0以上）。

話雖如此，羅根畢竟是黑人聯盟的球員，他們的比賽其實有一段時間雜亂無章，還有類似表演賽類型的賽事。大聯盟為了紀念黑人，去年才宣布承認黑人聯盟的紀錄。如果不算入羅根，大谷最快本季就能取代貝比魯斯成為史上最強二刀流。