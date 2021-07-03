中央流行疫情中心指揮官陳時中、醫福會執行長王必勝、北市副市長黃珊珊3日上午先後一同前往北農第一果菜批發市場及環南市場，視察PCR篩檢情形，陳時中在環南市場時表示，中央、地方合作才會成功，今日PCR篩檢，基本上拚今晚或至半夜結果出爐。

環南市場今日預計篩檢800人，目前已篩完300人，陳時中說，要等報告出來才能告完整的篩檢情況，合作才會成功，基本上今晚或至半夜PCR結果就會出爐，大家以完成事情作為第一要務 ，不是以休息為第一要務，要把事都做完。

另外，進駐執掌中央北市聯合成立的前進指揮的王必勝，2日在臉書上指出，已與北農總經理翁震炘、北榮副院長陳威明等相關人員，一起到一市現場討論並場勘，很快形成決議，在北農一市裡清出一塊場地，3日上午6時開始由北榮團隊開始篩檢，預計處理2000人，下午報告就會陸續出來。

王必勝說，一個好的篩檢，必須考慮目標族群的方便性，才能有效率的達成目標，包括就近的地點及工作時間的配合，像批發市場就有其特殊性；而另一方面，黃珊珊也很快安排好在環南市場1樓，從3日一早起由北市聯合醫院針對環南家禽市場及周邊民眾進行篩檢，以期盡早釐清附近受感染的狀況。