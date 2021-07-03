據「半島電視台」報導，印尼近日深陷新冠肺炎新一波感染潮；自6月17日以來每日新增確診數皆破萬，光雅加達確診病例就已上逼10萬。美國國家安全顧問蘇利文3日通知印尼外長馬蘇迪（Retno Marsudi），承諾將捐贈400萬劑莫德納疫苗。「半島電視台」認為，此舉不但有助於華府利用疫苗與北京競爭東南亞的政治影響力，更有助於雅加達疫苗多元化，避免過於倚賴科興疫苗。

有鑑於印尼深陷疫情困境，蘇利文2日與馬蘇迪通話並表示，將捐贈400萬劑莫德納疫苗，這些疫苗會盡快透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），送往印尼。

蘇利文強調，值此新冠確診人數激增之際，捐贈疫苗體現了美國對印尼的支持。白宮聲明還指出，兩人也討論美方如何擴大對印尼的援助，以協助該國更好的應對疫情。蘇麗文強調，印尼與東南亞地區結束疫情的流行非常重要，美方會持續提供援助與維持高層互動。

印尼食品藥物管理單位的主管盧吉托(Penny K Lukito)2日宣布，已授權莫德納疫苗的緊急情況使用。該國衛生部同日也宣布，正計畫未18歲以下孩童施打輝瑞疫苗。

由於印尼大量確診者為年輕族群，故政府開始考慮為年輕族群施打疫苗。根據研究報告，接受完整2劑輝瑞疫苗者，面對Delta變種(首先於印度發現)病毒享有84%的防護力；但接受1劑者防護力只有34%。

由於第二波的新冠疫情導致印尼住院率與死亡利創下歷史新高，也讓總統佐科威（Joko Widodo）宣布爪哇島與巴厘島3日起進入全境緊急封鎖。在過去12天內，印尼便有8天創下破紀錄確診數。

以2日為例，當天印尼新增25830起病例，死亡人數也達破紀錄的539人。光雅加達，確診病例已由2月份的2.7萬，成長至7.8萬。照這趨勢下去，幾日內便會突破10萬大關。自2020年新冠肺炎大流行迄今，印尼確診人數達2228938人，死亡人數已達59534人。

「半島電台」分析，目前印尼主要倚賴大陸生產的科興疫苗；不過，雅加達持續尋求疫苗多元化。這給華府可趁之機，雖然拜登政府一再表示分享疫苗不是為了政治利益或尋求對手退讓，而是為了結束大流行與拯救生命；但是，報導認為華府持續與北京競爭，疫苗外交不過是其排擠北京地緣政治影響力的一種途徑。

有鑑於已開發國家和發展中國家疫苗接種率存在嚴重落差，拜登政府日前宣布6月底前將提供全球8000萬劑美國製造的疫苗。此外，他還宣布向菲律賓、越南、泰國、寮國、柬埔寨提供疫苗；隨後更表示將採購5億劑輝瑞疫苗，分送給非洲聯盟與92個低收入和中低收入國家。