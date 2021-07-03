接種後的民眾表示，此次選定的場所及動線流程皆適宜，有機會施打疫苗，覺得更安心。（盧金足攝）

台中市全市67處快打站今、明兩日登場，開放已造冊但尚未施打的75歲以上長輩接種，市長盧秀燕3日前往進德國小快打站關心施打情形，其中不乏有長輩、長照人員及身障者，接種後的民眾表示，此次選定的場所及動線流程皆適宜，有機會施打疫苗，覺得更安心。

中央撥配台中市6.23萬劑莫德納疫苗，配發台中市67處快打站、18間專責醫院、17間地區醫院、25間婦產科特約院所，更將首次開放276間疫苗特約診所「白袍大軍」加入施打行列。

盧秀燕表示，全市67處快打站3日、4日開設，開放尚未施打的75歲以上長輩、長照人員及長照被照顧者施打，此次不再發布新的通知單，長輩只要持過去發放的通知單，依照原地點施打即可。

市府委請里長、鄰長協助告知長輩施打時間；醫院部分則有18間專責醫院、17間地區醫院，開打對象1至6類造冊施打對象，也包括75歲以上長輩。

盧秀燕說，首次納入的276間特約診所，是「白袍大軍」加入疫苗防護隊行列，因應醫護人力回歸診所，衛生所人力將全數支援全市快打站，因此這波莫德納施打計畫不開放衛生所。