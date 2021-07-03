高雄長期洗腎的陳姓老翁6月17日接種AZ疫苗，四天後身體不適送醫，10天後不治，家屬懷疑是疫苗導致，一度申請預防接種受害救濟，但質疑解剖得不到真相而拒絕。家屬還批「桃園、台中還有慰問金，高雄都沒有，只說要解剖！」。

陳翁家屬投訴，陳翁69歲，洗腎3年，6月17日接種AZ疫苗後出現疲倦症狀，3天後發燒，5天後休克送醫急救，6月27日搶救不治。診斷證明羅列急性心肌梗塞、敗血性休克、急性呼吸衰竭等，最後一點還寫「疑似預防接種受害個案」。

陳翁家屬認為，打AZ疫苗並不是他們要打的，釐清死因需解剖，等待結果曠日廢時還不見得會有答案。桃園、台中都會針對打疑似疫苗猝死案例發慰問金，高雄就沒有。

高市2日防疫記者會上、市長陳其邁表示，每個個案經濟狀況不一，市府相關單位會針對弱勢個案全力協助。

衛生局表示，會盡全力協助家屬釐清猝死是否與疫苗注射有關，此案民政、社會局也會進一步給予家屬相關協助，若確實屬於弱勢經濟家庭或個人，市府將會提供相關協助。