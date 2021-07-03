中國國務委員兼外長王毅3日出席第九屆世界和平論壇談到促進世界和平問題時表示，要共同反對一切人為製造分裂對抗的危險做法。推動旨在集團對抗的印度洋─太平洋戰略，是要打造地緣爭奪的小圈子，是冷戰思維的復辟，是歷史的倒退，應該被掃進垃圾堆。重溫冷戰霸權的舊夢，並不能贏得未來，更無法重建更美好世界。

王毅指出，今年是冷戰結束30年，冷戰沒有贏家，世界受害極深。歷史和現實反覆告誡我們，一個分裂的世界無法應對人類共同挑戰，一個對立的世界將給人類帶來災難。必須堅決反對煽動對抗，製造分裂的行徑，必須徹底掃清影響國際和平安全的障礙。

王毅強調，要旗幟鮮明地反對集團對抗。零和博弈是冷戰思維，早已不符合各國求和平、謀發展、促合作的普遍期待。

王毅稱，各國應當共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。我們要旗幟鮮明地反對強權政治，動輒聲稱維護基於規則的國際秩序，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版，實際上是要把自己的意志和標準強加於人，用少數國家的“幫規”取代普遍接受的國際法則，到底是基於什麼規則？維護的是什麼秩序？必須明確界定，不能語焉不詳。

王毅指，中國的立場十分鮮明，各國共同認可的體系只能是以聯合國為核心的國際體系；各國共同維護的秩序只能是以國際法為基礎的國際秩序；各國共同遵守的規則只能是以《聯合國憲章》宗旨和原則為根基的國際關係基本準則。

要旗幟鮮明地反對干涉別國內政，尊重主權和領土完整。互不干涉內政是《聯合國憲章》中的規定，是重要的國際關係基本準則，是確保世界和平穩定的基礎，也是發展中國家維護自身安全，實現自主發展的保障。

王毅強調，中國從不干涉別國內政、從不阻擾別國的發展，也絕不接受任何國家干涉中國內政，阻撓中國發展。今天的中國早已不是100年前的中國，任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定意志和強大能力。