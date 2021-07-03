國民黨主席江啟臣今（3）日捐贈醫療物資給雲林縣虎尾鎮若瑟醫院、西螺鎮雲林基督教醫院，他表示，這兩天看到各縣市搶打莫德納疫苗，中央沒有理由不與地方政府合作，懇求蔡總統讓雲林、南投、花蓮、台東4個縣政府能夠採購疫苗給國人施打。

江啟臣表示，地方政府是絕對有施打能力的，這兩天看到地方施打莫德納疫苗的速度，到處都是搶打，2天下來平均每一天都有10萬人次，只要是好的、有效的、有國際認證的疫苗，大家施打意願都非常高，這種的情況下中央政府可以跟企業合作，沒有理由不能跟地方政府同心協力。

他說，台灣第一輪還沒有打完，第二劑還不知道在哪裡，自行購買的疫苗號稱有2000萬劑，現在只來200萬劑，獲捐贈疫苗500萬劑，距離全體施打60％所需要3000萬劑遠遠不及，現在因為Delta病毒緣故，第3劑是加強劑，大家都在採購，台灣人口數來算少要準備7000萬劑。

江表示，昨天也跟4個縣長發給一封信給蔡總統，希望能夠比照永齡基金會、慈濟基金會的模式得到政府的授權，採購更多疫苗，中央與地方、政府跟民間，共同努力是很好的事。