女兒玩具聽診器一按，媽媽臉綠、爸爸笑得不懷好意。（截自臉書社團《●【爆廢公社二館】●》）

一名媽媽買可愛的玩具聽診器給女兒，豈料開心拆封後，卻發現聽筒部位一按，竟發出奇怪的「謎之音」，爸爸在一旁聽到，露出「不懷好意的尷尬笑容」，而媽媽則是瞬間臉綠崩潰問：這東西真的適合小朋友嗎？

一名母親在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享兒童玩具聽診器影片，只見這個上面印有卡通圖案的粉紅色玩具聽診器，聽筒中央按下去，不但開始閃光，還發出類似「女子咿咿呀呀」的「謎之音」，讓這名母親相當崩潰地表示：「那個……我就問，這東西真的適合小朋友嗎？拆開，拿給妹妹玩，按下去的瞬間，我臉超綠，我老公露出不懷好意的尷尬笑容」。

眾多網友看完，熱烈回應這位崩潰媽媽：「笑到黑姑」、「超尷尬的啦」、「我也買過」、「我家也有一組」、「這個我也給女兒買過 我跟老公聽到那個配音整個傻眼 可是又很好笑」、「我女鵝也有，我女鵝只會達唷～～而且會模仿那個腔調」、「又一個有緣人出現了」、「我也有買過這個給我姪女欸 我姊錄給我看時 我也傻眼 哈哈 阿姨不是故意要買這種給你玩的」，可見有類似經驗的父母不少。

也有網友說：「小孩不會想那麼多，只有大人才會思想歪邪，先去面壁了」、「你們不要偷偷拿去玩角色扮演哦！」、「很明顯是妳自己買錯管道」、「是不是買到角色扮演的哈哈哈哈哈」。