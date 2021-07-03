大陸民營金控巨頭中國平安股價最近三個月以來跌跌不休，加上高價投資不動產項目與參與資產重組，其中不乏債務問題嚴重者，令投資者近日在互動交流平台上表達不滿，不斷質疑集團高層。

中國平安A股2日收報人民幣（下同）62.3元，當日跌幅為3.8％；中國平安H股收報74.9港元，跌1.51％。本周平安A股下跌6.57％，港股下跌4.53％。而在過去三個月，中國平安A股和H股跌幅均超過18％。

路透3日報導，中國平安近期一連串投資行為與股價下挫已引發投資者不滿，近日因堅定持有中國平安而被市場稱作「鐵粉」的大陸私募大佬、深圳同威投資董事長李馳，在公開平台暗示其清倉中國平安，更引發投資圈熱議。

市場人士表示，除了保險業基本面的因素之外，平安股價下跌似乎與其近期幾項大手筆投資相關。譬如，中國平安人壽近日披露，擬投資不超過330億元從新加坡凱德置地集團及私募基金獲取上海來福士廣場等六個商業辦公不動產項目60％-70％的股份，交易預計在2021年三季度正式完成。

有投資者在互動平台上質疑認為，凱德六個辦公大樓項目包淨資產不超過100億元，若是對比近日百仕通收購SOHO中國，凱德的資產品質明顯不如SOHO中國，但收購價格卻高出許多。也有投資者擔憂平安近期參與的北大方正重組，是否會是「第二個爆雷的華夏幸福」。