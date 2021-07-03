葉天倫說，許多長者熱到流汗卻不敢脫口罩喝水。（翻攝葉天倫臉書）

新北衛生局表示，已立刻檢討做場地優化，改善調整動線，並以簡訊通知民眾分時分流。（新北市衛生局提供）

新北衛生局表示，已立刻檢討做場地優化，改善調整動線，並以簡訊通知民眾分時分流。（新北市衛生局提供）

新北市府開放75歲以上長者預約接種莫德納，名導葉天倫今也帶著爸媽前往汐止衛生所施打，但他批衛生所動線亂七八糟，近百名長者在高溫中群聚排隊，被排水溝蚊蟲叮咬，場景實在太荒謬；對此新北市衛生局對長者致歉並表示，新北已立刻檢討做場地優化，改善調整動線，將服務做得更細緻。

葉天倫表示，他前幾天替父母完成網路預約，今早到汐止衛生所施打，但汐止衛生所沒有任何腹地，排隊人潮只能順著衛生所旁一條小路排到衛生所後方，高溫中大家排著隊，目測前面應該有80到10位左右長者在排隊，由於衛生所的後方是一片荒煙蔓草，大家頂著高溫太陽一邊擦汗、一邊打蚊子，許多長者熱到流汗卻不敢脫口罩喝水。

葉天倫說，所有排隊的都是72歲以上的老人家，一兩個月來被要求不要出門不要買菜不要群聚，結果為了打疫苗近百人群聚在這排隊，頂著高溫太陽，餵飽「衛生所旁邊的蚊子」，這場景實在太過荒謬，讓他氣到發抖。

葉天倫說，他打電話向汐止區公所的薛視導反應，對方反回他「你們站在太陽底下我也是啊，我都曬到脫皮了。」、「天氣因素我們無法掌控」；葉天倫忍不住反問，「您72歲以上嗎？您是來打疫苗的市民還是領薪水的公務員？現場安排的不好讓您和老人家一起曬太陽，難道老人家也要負責嗎？」

葉天倫痛批，醫護人員努力辛苦的為民眾施打疫苗，排隊事務當然要有市府人員來負責妥善安排，「今天這種排隊亂象市府難辭其咎」；他也質疑，現在全台灣才打了200萬人左右，後面還有這麼多人要打，市府還有什麼理由能夠不作為？

對此新北市衛生局回應，72歲以上長者開放施打第一天，由於民眾相當踴躍，提前集中報到，以致於在部分場地出現排隊情形，讓長輩曬太陽，對此對長輩致歉，新北也立刻檢討做場地優化，改善調整動線，並以簡訊通知民眾分時分流，將服務做得更細緻，為市民提供更好的服務。