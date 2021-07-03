被封為「防疫女神」的賈永婕6月1日起發起送愛心餐到各大醫院替前線醫護人員打氣的活動，之後她更募資捐贈醫療物資，造福醫院及患者。最近她仍東奔西跑，今(3日)有網友留言諷她猛發合照的陰謀論，稱：「藝人一定要現場合影、發文以刷一下存在感、做形象，名或利上才夠回本甚至賺更多」，引來賈永婕尷尬親自回應。

賈永婕最近募資捐贈救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡給各大醫院，上月底她南下屏東送器材，卻被網友指出：「不建議妳親自送，妳有可能是一顆不定時炸彈」，擔心她因此傳染病毒，賈永直播則解釋這兩台機器是她親自聯繫安泰醫院院長商借的，並在電話中承諾會把機器送到部立醫院才獲得同意，強調：「如果不是我親來是拿不到機器的」。

賈永婕近日仍在臉書分享公開捐贈認證照。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

本月初賈永婕現身苗栗、台中、彰化等5家醫院，並帶來柯佳嬿準備的檸檬蛋糕送給醫護人員打氣，昨她再度到台北榮總醫院、三軍總醫院發捐贈物資認證合影，有網友開酸：「是要低調做善事不容易，尤其是藝人，一定要現場合影、發文以刷一下存在感、做形象，名或利上才夠回本甚至賺更多」，稱台灣物流其實很方便，不需要本人到，

賈永婕回應網友。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

該網友又說：「實在沒有必要親自跑到高風險感染地方，還是可以上網公開讓人家知道是你捐贈的啊，唯一的推理是親自到有合照新聞畫面效應好很多，不然任何其他因素都有替代方案或克服方法的」，對此，賈永婕回應：「醫療器材捐贈一定要有人現場簽文件，以示負責！文件還滿多的」，文末加上冒冷汗符號，高EQ未動怒。

見此，其他網友則反擊：「我認為只要是做善事，大家都應該支持。若能像賈永婕這樣的付出，在臉書po文做紀錄，有什麼嗎？」、「會親自去一定有她的因素在，如果為了名利，大可把行程排出來天天發給記者跟拍不就得了」、「永婕的捐贈，不止是她個人，還有代人捐贈。尤其醫療器材，許多醫院都會特別要求若是捐贈需親簽親送，當中有許多複雜的細節，不是委託物流可以處理的。公開po文，主要是為了讓捐贈的物資細節公開透明，這常常是捐贈者與受贈單位的要求，而不僅僅是永婕個人的立場」。

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