台灣確診新冠肺炎後的致死率居高不下，多次引起各界討論，中央流行疫情指揮中心曾解釋，疫情剛爆發初期的死亡率高，但會慢慢下降。一名網友越想越不對，別的國家疫情爆發初期死亡率會飆高，是因為醫療量能崩潰，但台灣又沒有，且若說是台灣老人比例高也有些說不過去，畢竟日本的老人比例也很高，因此原PO忍不住大嘆「這麼高的死亡率也太過離奇了！」難道台灣老人和其他國家相比，這麼不堪一擊嗎？

一名網友今在PTT上發文表示，台灣巔峰時期，每天約500人確診，後來逐漸下降到每天100例以下，但是死亡人數卻一直都在10至20多人之間徘迴。如果去看國外死亡人數落在10至20多人的國家，卻會發現他們的每日確診數字都是3000至4000多人，因此讓人覺得台灣染疫的致死率高的驚人。

該網友表示，中央流行疫情指揮中心曾在記者會上主動說明台灣致死率高的原因，並以他國為例，說這個疫情都是在剛爆發初期的時候，死亡率最高，過了幾個月之後，才會慢慢降下。並比較數字說明，台灣疫情爆發初期致死率其實不算高。

該網友指出，這個解釋乍聽之下好像蠻有道理的，但是後來想想，卻覺得不太對勁，因為其他國家疫情爆發初期的死亡率會這麼高，主要是因為確診人數暴增，導致醫療量能崩潰，當時甚至還出現老人放棄被急救的機會，讓給年輕人的消息。

該網友說，但台灣的醫療量能從未崩潰過啊，且台灣的醫療體系評比已連續幾年都是世界冠軍，大家對台灣的醫療技術也都很有信心，因此如果醫療量能沒崩潰、技術又是全世界數一數二的，這麼高的死亡率也太過離奇了。

該網友表示，若說是台灣老人比例太高，這點也有些說不過去，因為日本老人的人口比例也很高，但致死率卻沒這麼高，且日本起初還把新冠肺炎當作流感來看待。而

該網友指出，台灣本土確診病例累計13626例，688人死亡，致死率高達4.9%，其中的老人佔了九成。他認為，台灣疫情的資訊算是公開透明，他是不懷疑政府會蓋牌。不過，台灣的老人和其他國家的老人相比，真的這麼不堪一擊嗎？

該網友也整理出3個可能的解釋，第一種是無症狀者沒篩檢，導致確診分母被拉低，因此致死率變高；第二種是台灣的健保制度太好了，一堆本在國外就會死的人靠著健保續命，台灣老人的身體素質差，有慢性病的比例較他國高很多，所以只要確診就完蛋了；最後則是台灣確診年齡分布，老人的比例比國外都要高，所以致死率也提高。

文章引發網友熱議，「疫情爆發初期，高風險者就是容易重症死亡」、「台灣生活密度高，所以曝露風險可能會較高」、「不離奇，台灣一堆靠健保續命的慢性病患者，若是在其他國家早就死了」、「健保太好用吊著老人的命，每個都多重慢性病」。